The Official Music Video by Charlie Kay performing his latest single “Murudo” featuring Gemma Griffiths.

FOLLOW CHARLIE KAY: ►Website: http://www.charliekaymuzik.com/ ►Facebook: https://www.facebook.com/charliekaymuzik ►Instagram: https://www.instagram.com/charliekaym… ►Twitter: https://twitter.com/charliekaymuzik ►Snapchat : charliekaymuzik